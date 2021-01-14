Ясько заявила, що на неї чинили прямий тиск "із будівлі, де працює Єрмак”

Вона стверджує, що рішення про її звільнення готувалося заздалегідь

Вона стверджує, що рішення про її звільнення готувалося заздалегідь

Фото: Facebook

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" та ексголова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько заявила, що за кілька днів до звільнення на неї чинився тиск із Офісу президента.

Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "НВ", передає RegioNews.

За декілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де нині працює Андрій Єрмак… Парламент перестав ухвалювати рішення на користь суспільства. Але напрочуд швидко голосує законопроекти та кадрові рішення, де є корупційний інтерес чи лобістські призначення. Я за ці речі не голосувала і мене багато разів "попереджали": від "дружніх" порад до тиску", - розповіла Ясько.

Вона також припустила, що рішення про її звільнення не було поспішним.

Заздалегідь мене попередили: якщо не перестану вести "антидержавну діяльність", - мене звільнять. Це не був поспіх. Думаю, його готували. Це був зручний момент перед початком сесії ПАРЄ, на якій можна протягнути новий політичний порядок у тих питаннях, де я була принципова. Однак мене здивувало, наскільки добре усе було влаштовано. На засіданні делегації майже чотири години обговорювали моє звільнення. Але це була бутафорна дискусія. Усе робилось, аби підігнати готове рішення про моє відсторонення", - пояснила вона.

Ясько вважає, що її звільнили через проукраїнську позицію і тверді переконання щодо актуальних питань. Вона додала, що в Раді "немає бажання ставити на голосування жорсткий варіант постанови ВР щодо Криму і щодо подій у Білорусі".

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що українську делегацію в ПАРЄ очолила "слуга народу” Марія Мезенцева.

Своєю чергою ексголова української делегації в ПАРЄ Ліза Ясько розповіла, через кого вона втратила свою посаду.