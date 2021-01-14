Так званому "меру Дебальцевого" повідомлено про підозру в тероризмі

Досудове розслідування проводила СБУ в Донецькій та Луганській областях

Досудове розслідування проводила СБУ в Донецькій та Луганській областях

Фото з відкритих джерел

Мешканцю м. Дебальцеве заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Дебальцеве заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2019 року чоловік, перебуваючи на посаді так званого "голови адміністрації міста Дебальцеве", спільно з учасниками інших самопроголошених органів "ДНР" забезпечує надання матеріальної підтримки представникам незаконних збройних формувань РФ.

На вказаній посаді так званий "мер" реалізовує політику окупаційної адміністрації у Донецькій області щодо стягнення на їх користь коштів у вигляді "податків", а також перереєстрації підприємств та промислових потужностей, які залишились на території міста, - йдеться в повідомленні.

Крім того, через ЗМІ, використовуючи надані владні повноваження, проводить агітаційно-роз’яснювальну роботу з популяризації самостійності "ДНР".

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті спецслужби РФ намагалися завербувати українського військовослужбовця.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора відкрив справу про державну зраду нардепа Деркача.