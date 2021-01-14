Так званому "меру Дебальцевого" повідомлено про підозру в тероризмі
Мешканцю м. Дебальцеве заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Дебальцеве заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2019 року чоловік, перебуваючи на посаді так званого "голови адміністрації міста Дебальцеве", спільно з учасниками інших самопроголошених органів "ДНР" забезпечує надання матеріальної підтримки представникам незаконних збройних формувань РФ.
На вказаній посаді так званий "мер" реалізовує політику окупаційної адміністрації у Донецькій області щодо стягнення на їх користь коштів у вигляді "податків", а також перереєстрації підприємств та промислових потужностей, які залишились на території міста, - йдеться в повідомленні.
Крім того, через ЗМІ, використовуючи надані владні повноваження, проводить агітаційно-роз’яснювальну роботу з популяризації самостійності "ДНР".
Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті спецслужби РФ намагалися завербувати українського військовослужбовця.
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