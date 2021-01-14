15:05  14 січня
МОЗ не буде наполягати на продовженні карантину після 25 січня - Ляшко
14:12  14 січня
Мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу
17:56  14 січня
Доба на Донбасі: два порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 січня 2021, 17:25 483

Так званому "меру Дебальцевого" повідомлено про підозру в тероризмі

14 січня 2021, 17:25 483
Читайте также на русском языке
Досудове розслідування проводила СБУ в Донецькій та Луганській областях
Досудове розслідування проводила СБУ в Донецькій та Луганській областях
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мешканцю м. Дебальцеве заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Дебальцеве заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2019 року чоловік, перебуваючи на посаді так званого "голови адміністрації міста Дебальцеве", спільно з учасниками інших самопроголошених органів "ДНР" забезпечує надання матеріальної підтримки представникам незаконних збройних формувань РФ.

На вказаній посаді так званий "мер" реалізовує політику окупаційної адміністрації у Донецькій області щодо стягнення на їх користь коштів у вигляді "податків", а також перереєстрації підприємств та промислових потужностей, які залишились на території міста, - йдеться в повідомленні.

Крім того, через ЗМІ, використовуючи надані владні повноваження, проводить агітаційно-роз’яснювальну роботу з популяризації самостійності "ДНР".

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті спецслужби РФ намагалися завербувати українського військовослужбовця.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора відкрив справу про державну зраду нардепа Деркача.

підозра прокуратура окупанти ДНР Донецька область
У Донецькій області відновили водопостачання населених пунктів в повному обсязі - ДСНС
14 січня 2021, 10:02
Україна відкрила справу через незаконне затримання кримських татар на Керченському мосту
12 січня 2021, 16:57
Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблого вчора на Донбасі бійця ЗСУ
12 січня 2021, 15:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »