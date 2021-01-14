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14 січня 2021, 10:02 5

У Донецькій області відновили водопостачання населених пунктів в повному обсязі - ДСНС

14 січня 2021, 10:02 5
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Без водопостачання було близько 38 тисяч жителів
Без водопостачання було близько 38 тисяч жителів
Фото: Facebook
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У Донецькій області відновлено водопостачання населених пунктів, які постраждали від прориву на водогоні "Горлівка-Торецьк" 4 січня. На усунення проблем пішло майже 10 днів.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Так, днем раніше ремонтні роботи були завершені й почалось заповнення системи водопроводу під невеликим тиском з метою недопущення нових поривів.

12 січня бригадами КП "Компанія "Вода Донбасу" ремонтні роботи завершені. 13 січня водопостачання населених пунктів відновлено в повному обсязі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня в районі села Південне Донецької області, представники незаконних збройних формувань обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів бригаду, яка виконувала ремонтні роботи трубопроводу "Горлівка-Торецьк".

ремонт ДСНС рятувальники Донецька область вода
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