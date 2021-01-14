Так называемому "мэру Дебальцево" сообщено о подозрении в терроризме

Досудебное расследование проводила СБУ в Донецкой и Луганской областях

Досудебное расследование проводила СБУ в Донецкой и Луганской областях

Фото из открытых источников

Жителю г. Дебальцево заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры жителю г. Дебальцево заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года мужчина, находясь на должности так называемого "главы администрации города Дебальцево", совместно с участниками других самопровозглашенных органов "ДНР" обеспечивает оказание материальной поддержки представителям незаконных вооруженных формирований РФ.

На указанной должности так называемый "мэр" реализует политику оккупационной администрации в Донецкой области о взыскании в их пользу денежных средств в виде "налогов", а также перерегистрации предприятий и промышленных мощностей, которые остались на территории города, - говорится в сообщении.

Кроме того, через СМИ, используя предоставленные властные полномочия, проводит агитационно-разъяснительную работу по популяризации самостоятельности "ДНР".

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье спецслужбы РФ пытались завербовать украинского военнослужащего.

Напомним, Офис генпрокурора открыл дело о государственной измене нардепа Деркача.