Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблого вчора на Донбасі бійця ЗСУ

На вбивство окупантами українського воїна він відреагував у своїй заяві після переговорів з президенткою Молдови

На вбивство окупантами українського воїна він відреагував у своїй заяві після переговорів з президенткою Молдови

Фото з сайту президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним, близьким та побратимам у зв’язку з загибеллю українського бійця вчора на Донбасі.

Про це Володимир Зеленський сказав, оприлюднюючи заяву за результатами переговорів з президентом Республіки Молдова Майєю Санду в Києві, передає RegioNews.

Президент зауважив, що мирне врегулювання на Донбасі – це "дуже непростий та дуже тривалий процес".

Вчора, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати – це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. Я хочу висловити щире співчуття його родині, всім рідним, близьким та побратимам, - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора бойовики поблизу Пісків відкрили вогонь: загинув український військовий.