Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблого вчора на Донбасі бійця ЗСУ
На вбивство окупантами українського воїна він відреагував у своїй заяві після переговорів з президенткою Молдови
На вбивство окупантами українського воїна він відреагував у своїй заяві після переговорів з президенткою Молдови
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним, близьким та побратимам у зв’язку з загибеллю українського бійця вчора на Донбасі.
Про це Володимир Зеленський сказав, оприлюднюючи заяву за результатами переговорів з президентом Республіки Молдова Майєю Санду в Києві, передає RegioNews.
Президент зауважив, що мирне врегулювання на Донбасі – це "дуже непростий та дуже тривалий процес".
Вчора, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати – це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. Я хочу висловити щире співчуття його родині, всім рідним, близьким та побратимам, - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора бойовики поблизу Пісків відкрили вогонь: загинув український військовий.
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