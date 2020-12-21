Офіс генпрокурора відкрив справу про державну зраду нардепа Деркача

Кримінальне провадження зареєстроване за заявою Центру протидії корупції

Кримінальне провадження зареєстроване за заявою Центру протидії корупції

Печерський райсуд за скаргою Центру протидії корупції (ЦПК) зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити провадження про можливу держзраду нардепа Деркача і за фактом його ймовірного втручання у роботу державних діячів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр протидії корупції.

ЦПК отримав відповідь від Офісу генерального прокурора України, що там зареєстрували кримінальне провадження за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) про ймовірне вчинення народним депутатом Андрієм Деркачем державної зради і втручання у діяльність державного діяча.

У жовтні ЦПК звернувся до ОГП із заявами про злочин депутатів Деркача та Дубінського. Під час спільної прес-конференції вони безпідставно заявили про необхідність розслідування нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Вони також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

Уряд США офіційно назвав депутата Деркача російським агентом, який вже 10 років працює в Україні, а також займався втручанням у вибори президента Штатів. Більше того, між Україною та США зберігаються стратегічні стосунки, тому дії Деркача і Дубінського можуть розцінюватися як держзрада.

Офіс генпрокурора спочатку відмовився відкривати справу щодо нардепів. Але згодом Печерський райсуд за скаргою ЦПК зобов’язав ОГП відкрити відповідне провадження. Тепер же в ОГП повідомили, що справа відкрита.

Також щодо Деркача порушено справу за фактом ймовірного втручання у роботу державних діячів. Так, Деркач через Окружний адміністративний суд Києва намагається зобов’язати Міністерство закордонних справ надіслати ноту протесту Сполученим Штатам.

Окружний адмінсуд не має права втручатися в діяльність МЗС, тому ухвалення позитивного рішення на користь Деркача буде втручанням в дискреційні повноваження Міністерства. Сама суть скарги Деркача до ОАСК видається абсурдною. І знову ж, Деркач хоче добитися ноти протесту саме щодо нібито втручання посадовців США у справи України. Тобто, країна-агресор руками українського правосуддя намагається погіршити стосунки України і Заходу, — коментує юрист ЦПК Олександр Литвин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венедіктової відкрили справу про можливу держзраду нардепа Дубінського.