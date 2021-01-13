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13 січня 2021, 14:32 548

Зеленський звільнив голову райдержадміністрації на Харківщині

13 січня 2021, 14:32 548
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Чиновника звільнили згідно із поданою ним заявою
Чиновника звільнили згідно із поданою ним заявою
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Барвінківської районної державної адміністрації (РДА) Харківської області Володимира Рєзнікова.

Розпорядження про звільнення голови РДА №3/2021-рп оприлюднене на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Звільнити Рєзнікова Володимира Івановича з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою", — йдеться в Розпорядженні.

Відомо, що Володимир Рєзніков очолював Барвінківську РДА з квітня 2020 року. До призначення на посаду він працював у комунальному підприємстві "Благоустрій".

Нагадаємо, раніше Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом і представив нового голову Івано-Франківської ОДА.

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