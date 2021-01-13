Зеленський звільнив голову райдержадміністрації на Харківщині

Чиновника звільнили згідно із поданою ним заявою

Чиновника звільнили згідно із поданою ним заявою

Фото: Офіс президента

Розпорядження про звільнення голови РДА №3/2021-рп оприлюднене на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Звільнити Рєзнікова Володимира Івановича з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою", — йдеться в Розпорядженні.

Відомо, що Володимир Рєзніков очолював Барвінківську РДА з квітня 2020 року. До призначення на посаду він працював у комунальному підприємстві "Благоустрій".

Нагадаємо, раніше Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом і представив нового голову Івано-Франківської ОДА.