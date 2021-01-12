Рівненська облдержадміністрація судиться з ексголовою ОДА

Адміністрація вимагатиме від Олексія Муляренка кошти, сплачені через незаконне звільнення посадовця

Адміністрація вимагатиме від Олексія Муляренка кошти, сплачені через незаконне звільнення посадовця

Фото з відкритих джерел

Рівненська обласна адміністрація подала позов до суду на колишнього очільника області Олексія Муляренка, аби відсудити у нього кошти, сплачені через незаконне звільнення екс-першого заступника голови ОДА Юрія Приварського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Судову владу України.

За інформацією Рівне1, свого першого заступника Юрія Приварського тодішній голова ОДА Олексій Муляренко звільнив ще у 2017 році. Приварський у судовому порядку довів незаконність свого звільнення та домігся виплати йому заробітної плати за вимушений прогул.

Згодом Рівненська ОДА подала позов проти самого Приварського, аби відшкодувати частину стягнутих коштів, однак, суд їй відмовив.

У серпні минулого року Рівненська ОДА подала позов вже проти Олексія Муляренка, аби стягнути із нього 323,9 тис. гривень.

Керуючись чинним законодавством, Рівненська ОДА звернулася в суд із позовом до Олексія Муляренка, як особи, яка прийняла рішення, щодо відшкодування коштів в порядку регресу у сумі 323,9 тис. грн, - прокоментували в ОДА.

Найближче засідання у цій справі призначене у Рівненському міському суді на 15 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Рівнеоблради Кондрачук заявив, що обласна рада "не буде придатком обласної адміністрації".