Зеленский уволил главу райгосадминистрации в Харьковской области

Чиновника уволили согласно поданному им заявлению

Чиновника уволили согласно поданному им заявлению

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главу Барвенковской районной государственной администрации (РГА) в Харьковской области Владимира Резникова.

Распоряжение об увольнении председателя РГА №3/2021-рп опубликовано на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Уволить Резникова Владимира Ивановича с должности председателя Барвенковской районной государственной администрации Харьковской области согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.

Известно, что Владимир Резников возглавлял Барвенковскую РГА с апреля 2020 года. До назначения на должность он работал в коммунальном предприятии "Благоустройство".

Напомним, ранее Зеленский приехал в Ивано-Франковскую область с рабочим визитом и представил нового председателя Ивано-Франковской ОГА.