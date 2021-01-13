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13 января 2021, 14:32 3633

Зеленский уволил главу райгосадминистрации в Харьковской области

13 января 2021, 14:32 3633
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Чиновника уволили согласно поданному им заявлению
Чиновника уволили согласно поданному им заявлению
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главу Барвенковской районной государственной администрации (РГА) в Харьковской области Владимира Резникова.

Распоряжение об увольнении председателя РГА №3/2021-рп опубликовано на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Уволить Резникова Владимира Ивановича с должности председателя Барвенковской районной государственной администрации Харьковской области согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.

Известно, что Владимир Резников возглавлял Барвенковскую РГА с апреля 2020 года. До назначения на должность он работал в коммунальном предприятии "Благоустройство".

Напомним, ранее Зеленский приехал в Ивано-Франковскую область с рабочим визитом и представил нового председателя Ивано-Франковской ОГА.

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