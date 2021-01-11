Бойовики здійснили чергові провокації: стріляли поблизу Авдіївки та Водяного

Серед українських захисників бойових втрат немає

Серед українських захисників бойових втрат немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби, 10 січня, на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші воїни надали противнику адекватну відповідь. Серед українських захисників бойових втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше у зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.