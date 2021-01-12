Загострення на Донбасі: 10 обстрілів за добу, загинув український військовослужбовець

Бойовики стріляли з гранатометів, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї

Бойовики стріляли з гранатометів, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби, 11 січня, на Донбасі в районі проведення Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь", - зазначають в штабі.

Також, неподалік Красногорівки наші захисники виявили проліт БпЛА противника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Вмілими діями наших військових безпілотник було збито.

Від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів. На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, добою раніше бойовики стріляли поблизу Авдіївки та Водяного.