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Бойовики шість разів відкривали вогонь по ЗСУ: загинув захисник України
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11 січня 2021, 18:28

Бойовики шість разів відкривали вогонь по ЗСУ: загинув захисник України

11 січня 2021, 18:28
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На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь
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Протягом поточної доби, 11 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews із посиланням на пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Павлопіль російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Поблизу Пісків противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна", - повідомили у штабі.

Наголошується, що на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Також неподалік Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожого безпілотника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Вмілими діями наших військових БпЛА було знешкоджено.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зауважили на передовій.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, January 11, 2021

Нагадаємо, минулої доби бойовики стріляли поблизу Авдіївки та Водяного.

ООС Україна обстріл бойовики окупанти
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