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12 января 2021, 15:05 2042

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего вчера на Донбассе бойца ВСУ

12 января 2021, 15:05 2042
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На убийство оккупантами украинского воина он отреагировал в своем заявлении после переговоров с президентом Молдовы
Фото с сайта президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и побратимам в связи с гибелью украинского бойца вчера на Донбассе.

Об этом Владимир Зеленский сказал, оглашая заявление по результатам переговоров с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве, передает RegioNews.

Президент отметил, что мирное урегулирование на Донбассе – это "очень непростой и очень длительный процесс".

Вчера, к величайшему сожалению, мы потерпели одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, всем родным, близким и побратимам, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера боевики вблизи Песков открыли огонь: погиб украинский военный.

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