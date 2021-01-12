Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего вчера на Донбассе бойца ВСУ

На убийство оккупантами украинского воина он отреагировал в своем заявлении после переговоров с президентом Молдовы

На убийство оккупантами украинского воина он отреагировал в своем заявлении после переговоров с президентом Молдовы

Фото с сайта президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и побратимам в связи с гибелью украинского бойца вчера на Донбассе.

Об этом Владимир Зеленский сказал, оглашая заявление по результатам переговоров с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве, передает RegioNews.

Президент отметил, что мирное урегулирование на Донбассе – это "очень непростой и очень длительный процесс".

Вчера, к величайшему сожалению, мы потерпели одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, всем родным, близким и побратимам, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера боевики вблизи Песков открыли огонь: погиб украинский военный.