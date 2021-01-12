Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего вчера на Донбассе бойца ВСУ
На убийство оккупантами украинского воина он отреагировал в своем заявлении после переговоров с президентом Молдовы
На убийство оккупантами украинского воина он отреагировал в своем заявлении после переговоров с президентом Молдовы
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и побратимам в связи с гибелью украинского бойца вчера на Донбассе.
Об этом Владимир Зеленский сказал, оглашая заявление по результатам переговоров с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве, передает RegioNews.
Президент отметил, что мирное урегулирование на Донбассе – это "очень непростой и очень длительный процесс".
Вчера, к величайшему сожалению, мы потерпели одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, всем родным, близким и побратимам, - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что вчера боевики вблизи Песков открыли огонь: погиб украинский военный.
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