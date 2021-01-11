Бойовики поблизу Пісків відкрили вогонь: загинув український військовий

Українська сторона підготувала та направила ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

Українська сторона підготувала та направила ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

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Бойовики сьогодні, 11 січня, обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Пісків. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, пише RegioNews.

Обстріл стався сьогодні близько 15:30. Українська сторона Спільного центру контролю та координації відразу ж ввела "режим тиші" та висунула вимогу щодо припинення вогню.

Крім того, українська сторона підготувала та направила ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, минулої доби бойовики стріляли поблизу Авдіївки та Водяного.