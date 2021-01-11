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11 січня 2021, 22:02 447

Джерела в НАБУ вважають, що справа поліції проти Микитася сфальсифікована, - Бутусов

11 січня 2021, 22:02 447
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Мета фальсифікації - врятувати Татарова від відповідальності
Мета фальсифікації - врятувати Татарова від відповідальності
Фото з відкритих джерел
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Сьогоднішня неявка обвинувачів у суд по справі Микитася - свідка проти заступника голови Офісу президента Татарова - призводить до очевидних висновків.

Про це пише редактор Цензор.немає Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Прокурори не прийшли до суду для оголошення складу злочину Максима Микитася - свідка проти заступник голови ВП Татарова.

Бутусов нагадує, що Микитась сидів у СІЗО за корупційною справою НАБУ, але дав свідчення проти екс-командувача Нацгвардією Аллерова і заступника голови Офісу президента Олега Татарова, і на період слідства його випустили під домашній арешт. Але як тільки Микитася відпустили, поліція відкрила проти нього справу за звинуваченням у викраденні людини, і Микитася закрили в ізоляторі тимчасового утримання МВС 31 грудня о 22.30.

Також Бутусов уточнює, що "Татаров - міліціонер зі стажем, а його близький друг, з яким він робив кар'єру, Максим Цуцкірідзе, зараз став начальником Головного слідчого управління Нацполіції. Це створювало ризики, що звинувачення проти Микитася можуть бути сфальсифіковані, щоб піддати свідка тиску і змусити відмовитися від свідчень проти Татарова".

Сьогодні на першому судовому засіданні вперше обвинувачення повинно було представити докази по справі, відкритій проти Микитася поліцією. І "жоден з 12 прокурорів у справі не знайшов часу представити позицію держави".

Джерела в НАБУ вважають, що справа поліції сфальсифікована, щоб врятувати Татарова від відповідальності, - пише Бутусов.

Він також підкреслює, що "єдиний варіант розслідувати справу Микитася об'єктивно - це повернути справу в НАБУ, об'єднати всі звинувачення, в руках Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і залишити Микитася під контролем НАБУ".

Інакше Татаров зробить усе, щоб руками своїх підручних поліцейських ліквідувати небезпечного свідка - з яким вони все робили разом, - остерігається Бутусов.

Як повідомлялося сьогодні, апеляцію по забудовнику Микитасю перенесли на кінець січня.

Нагадаємо, Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді - Микитася підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак підозрюваний заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози, хоча Нацполіція заявлала, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

суд НАБУ Нацполіція Максим Микитась Юрій Бутусов Олег Татаров
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