Источники в НАБУ считают, что дело полиции против Микитася сфальсифицировано, - Бутусов

Цель фальсификации - спасти Татарова от ответственности.

Цель фальсификации - спасти Татарова от ответственности.

Фото из открытых источников

Сегодняшняя неявка обвинителей в суд по делу Микитася - свидетеля против замглавы Офиса президента Татарова - приводит к очевидным выводам.

Об этом пишет редактор Цензор.нет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, передаёт RegioNews.

Прокуроры не пришли в суд для оглашения состава преступления Максима Микитася - свидетеля против замглавы ОП Татарова.

Бутусов напоминает, что Микитась сидел в СИЗО по коррупционному делу НАБУ, но дал показания против экс-командующего Нацгвардией Аллерова и замглавы Офиса президента Олега Татарова, и на период следствия его выпустили под домашний арест. Но как только Микитася отпустили, полиция открыла против него дело по обвинению в похищении человека, и Микитася закрыли в изоляторе временного содержания МВД 31 декабря в 22.30.

Также Бутусов уточняет, что "Татаров - милиционер со стажем, а его близкий друг, с которым он делал карьеру, Максим Цуцкиридзе, сейчас стал начальником Главного следственного управления Нацполиции. Это создавало риски, что обвинения против Микитася могут быть сфальсифицированы, чтобы подвергнуть свидетеля давлению и заставить отказаться от показаний против Татарова".

Сегодня на первом судебном заседании впервые обвинение должно было представить улики по делу, открытому против Микитася полицией. И "ни один из 12 прокуроров по делу не нашел времени представить позицию государства".

Источники в НАБУ считают, что дело полиции сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности, - пишет Бутусов.

Он также подчёркивает, что "единственный вариант расследовать дело Микитася объективно - это вернуть дело в НАБУ, объединить все обвинения, в руках Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и оставить Микитася под контролем НАБУ".

Иначе Татаров сделает все, чтобы руками своих подручных полицейских ликвидировать опасного свидетеля - с которым они все делали вместе, - остерегается Бутусов.

Как сообщалось сегодня, апелляцию по застройщику Микитасю перенесли на конец января.

Напомним, Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи - Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявлала, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.