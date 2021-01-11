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11 січня 2021, 12:46 109

Апеляцію по забудовнику Микитасю перенесли на кінець січня - ЗМІ

11 січня 2021, 12:46 109
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Причиною такого рішення стало те, що в суд не з'явилися прокурори
Причиною такого рішення стало те, що в суд не з'явилися прокурори
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 11 січня, у Києві суд прийняв рішення перенести апеляцію щодо ексвласника "Укрбуду" Максима Микитася, якого на два місяці відправили в СІЗО без альтернативи застави.

Про це передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика Страны".

Апеляцію по забудовнику Микитасю перенесли на 20 січня на 11:00 в зв'язку з тим, що не з'явилися прокурори", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що про перенесення клопоталася також і сторона захисту Микитася.

Нагадаємо, Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді - Микитася підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак підозрюваний заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози, хоча Нацполіція заявлала, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

суд прокуратура адвокат Укрбуд Максим Микитась
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