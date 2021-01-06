У Раді заявили, що Конституційний Суд може працювати й без Тупицького

Там вважають, що відсторонення очільника КСУ главою держави було законним

Там вважають, що відсторонення очільника КСУ главою держави було законним

Фото: КСУ

Указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького не призведе до блокування роботи КСУ.

Як пише RegioNews, таку думку у коментарі "Укрінформу" висловив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін.

За його словами, відсторонення очільника КСУ главою держави було законним.

"Жодних рішень жодного органу влади, які якимось чином впливали на роботу Конституційного Суду не ухвалювалося... Суд може працювати й без пана Тупицького тимчасово поки він є відстороненим від посади”, - зазначив парламентар.

Костін нагадав, що відповідно до законодавства в разі відсутності очільника КСУ його обов’язки виконує перший заступник.

Говорячи про процедуру дострокового звільнення судді Конституційного Суду, очільник правового парламентського комітету висловив припущення про необхідність дискусії щодо її зміни, нагадавши, що наразі суддів може звільнити лише КСУ.

Нагадаємо, раніше у КСУ заявили, що Тупицький працюватиме і далі попри указ Зеленського про його відсторонення.

Відомо, що 29 грудня Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом та того ж дня усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

30 грудня в КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі повноважень, коли усунув Тупицького і оголосили про намір через відсторонення Тупицького президентом провести спецзасідання.

В Офісі президента у відповідь заявили, що заява КСУ про перевищення Зеленським повноважень "юридично нікчемною"