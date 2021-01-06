Татаров робить усе, аби залякати Микитася і змусити його відмовитися від свідчень в НАБУ, - ЗМІ

Зараз Татаров почав пресувати Микитася, використовуючи свої зв'язки в Нацполіції

Зараз Татаров почав пресувати Микитася, використовуючи свої зв'язки в Нацполіції

Фото з відкритих джерел

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров почав тиск, використовуючи свої зв'язки в Нацполіції, на колишнього власника корпорації "Укрбуд" Максима Микитася і робить все, щоб той відмовився від свідчень у НАБУ

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, передає RegioNews.

Бутусов нагадав, що Микитась дав свідчення на Олега Татарова - співучасника злочину і колишнього юриста "Укрбуду.

Також журналіст зазначив, що всі фотографії показують "наскільки близькі були Микитась і Татаров": "Вони разом сім'ями проводили кожен Новий рік. Ось на фото Микитась і Татаров зустрічають 2016-й рік на Кубі. 2019-й вони зустрічали в Мексиці. Все робили разом, а сидить чомусь тільки один".

Бутусов додав, що зараз Татаров "почав пресувати Микитася, використовуючи свої зв'язки в Нацполіції".

"Адже найближчий друг, земляк, співавтор наукових публікацій Татарова - начальник Головного слідчого управління Нацполіції Цуцкірідзе. Тепер Татаров отримав "дах" у МВС, його спільник Цуцкірідзе - в МВС, і вони жахають будь-якого, хто намагається викрити це мафіозне угруповання", - зазначив журналіст.

Також Бутусов вважає, що Татаров робить все, щоб залякати Микитася, змусити його відмовитися від свідчень в НАБУ.

"Змусити приховати, що вони з Микитасем були дуже близькі, що все робили разом, що саме Татаров забезпечував "дах", фальсифікацію експертиз по кримінальних справах, обіцяв "відмазати" від будь-яких проблем, і тому раніше вони разом зустрічали Новий рік у теплих краях", - написав Бутусов.

Крім цього, він додав, що одночасно призначений Татаровим через Офіс президента виконуючий обов'язки голови Держбюро розслідувань Олексій Сухачов відкрив справу про нібито незаконне висунення підозри Татарову.

"Татаров збирається засудити детективів і прокурорів, які цього продажного і аморального афериста вирішили залучити до відповідальності. Офіс президента - тепер теж частина мафіозного угрупування Татарова. Татаров знову знайшов собі тепле місце - думаю, що він зіллє нинішніх покровителів так само, як намагається знищити Микитася", - пояснив журналіст.

Максим Микитась, обвинувачений у корупції власник компанії Укрбуд, дав свідчення на співучасника злочину - колишнього... Posted by Юрій Бутусов on Tuesday, January 5, 2021

Нагадаємо, 27 грудня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини забудовнику Максиму Микитасю: арешт на 2 місяці без альтернативи застави.

Відомо, що Микитася підозрюють у замовленні викрадення юриста столичної компанії, проте підозрюваний заявляє про тиск з-за свідчень, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань з-за вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.