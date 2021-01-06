Татаров делает все, чтобы запугать Микитася и заставить его отказаться от показаний в НАБУ, - СМИ

Сейчас Татаров начал прессовать Микитася, используя свои связи в Нацполиции

Сейчас Татаров начал прессовать Микитася, используя свои связи в Нацполиции

Фото из открытых источников

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров начал давление, используя свои связи в Нацполиции, на бывшего владельца корпорации "Укрбуд" Максима Микитася и делает все, чтобы тот отказался от показаний в НАБУ

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.

Бутусов напомнил, что Микитась дал показания на Олега Татарова - соучастника преступления и бывшего юриста "Укрбуда.

Также журналист отметил, что все фотографии показывают "насколько близки были Микитась и Татаров": "Они вместе семьями проводили каждый Новый год. Вот на фото Микитась и Татаров встречают 2016-й год на Кубе. 2019-й они встречали в Мексике. Все делали вместе, а сидит почему-то только один".

Бутусов добавил, что сейчас Татаров "начал прессовать Микитася, используя свои связи в Нацполиции".

"Ведь ближайший друг, земляк, соавтор научных публикаций Татарова - начальник Главного следственного управления Нацполиции Цуцкиридзе. Теперь Татаров получил "крышу" в ОП, его подельник Цуцкиридзе - в МВД, и они кошмарят любого, кто пытается разоблачить эту мафиозную группировку", - отметил журналист.

Также Бутусов считает, что Татаров делает все, чтобы запугать Микитася, заставить его отказаться от показаний в НАБУ.

"Заставить скрыть, что они с Микитасем были очень близки, что все делали вместе, что именно Татаров обеспечивал "крышу", фальсификацию экспертиз по уголовным делам, обещал "отмазать" от любых проблем, и потому раньше они вместе встречали Новый год в тёплых краях", - написав Бутусов.

Кроме этого, он добавил, что одновременно назначенный Татаровым через Офис президента исполняющий обязанности главы Госбюро расследований Алексей Сухачев открыл дело о якобы незаконном выдвижении подозрения Татарову.

"То есть Татаров собирается засудить детективов и прокуроров, которые этого продажного и аморального афериста решили привлечь к ответственности. Офис президента - теперь тоже часть мафиозной группировки Татарова. Татаров снова нашёл себе тёплое место - думаю, что сольёт он нынешних покровителей так же, как пытается уничтожить Микитася", - объяснил журналист.

Максим Микитась, обвиняемый в коррупции владелец компании Укрбуд, дал показания на соучастника преступления - бывшего... Posted by Юрий Бутусов on Tuesday, January 5, 2021

Напомним, 27 декабря Шевченковский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю: арест на 2 месяца без альтернативы залога.

Известно, что Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.