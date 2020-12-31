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31 грудня 2020, 22:52 7

Микитася заарештували до 27 лютого

31 грудня 2020, 22:52 7
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Без визначення розміру застави
Без визначення розміру застави
Фото: «Слово і діло», Олег Новиков
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Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини забудовнику Максиму Микитасю: арешт на 2 місяці без альтернативи застави.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання суду.

Суд обрав для Микитася тримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого.

Суд визначив арештувати його у залі суду. Микитасю повідомили, що він може з 4 січня протягом 5 днів подати апеляцію.

Сторона обвинувачення клопотала про арешт Микитася на 2 місяці без альтернативи застави, тому що забудовник може впливати на свідків.

Захист Микитася зазначав, що в подібних справах судом не виносилися рішення про арешт.

Як повідомлялося раніше, прокурори просили арештувати Микитася на 60 діб.

Нагадаємо, Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді - Микитася підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак підозрюваний заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози, хоча Нацполіція заявлала, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

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