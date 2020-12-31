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31 грудня 2020, 12:52 622

НАБУ та САП звинувачують Офіс Генпрокурора в незаконному захисті ексміністра часів Януковича

31 грудня 2020, 12:52 622
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Йдеться про ексміністра екології та природних ресурсів і підкуп ним посадовців для закриття кримінального провадження
Йдеться про ексміністра екології та природних ресурсів і підкуп ним посадовців для закриття кримінального провадження
Фото з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють про безпрецедентний опір із боку окремих осіб Офісу Генерального прокурора та Печерського районного суду міста Києва, через яких міністр часів президента Януковича  може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин.

Заява про це оприлюднена на сайті НАБУ, передає RegioNews.

Ексміністр екології та природних ресурсів у змові з топпосадовцями податкових органів влітку 2020 року організували підкуп керівників НАБУ та САП, аби ті закрили кримінальне провадження за підозрою ексміністра у заволодінні та подальшій легалізації коштів, виділених Національним банком як рефінансування приватному "Реал Банку".

Детективи НАБУ викрили пособників ексміністра в червні 2020 року, одразу після надання ними неправомірної вигоди у 5 млн дол. США в інтересах ексміністра. Це — найбільший в історії України задокументований хабар правоохоронцям. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ завершили на початку грудня 2020 року. Прокурори визнали зібрані докази достатніми для скерування справи до суду. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, - йдеться в заяві.

Водночас, заявники стверджують, що попри те, що справа вже розслідувана, Печерський районний суд міста Києва 24 грудня 2020 року таємно, без участі прокурорів САП, ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування.

Рішення Печерського райсуду є незаконним, оскільки закон прямо забороняє передавати справи Національного бюро до інших органів досудового розслідування. Суд відмовився надати відповідну ухвалу прокурорам САП, натомість надав її всупереч законодавству, представнику Офісу Генерального прокурора, який не є прокурором у справі та не може брати участь у процесуальних діях, - наголошується в заяві.

Заявники додають, що "замість протидії незаконним діям суду, Офіс Генерального прокурора натомість сприяє їхній легітимізації".

Такої кількості явно незаконних дій органів прокуратури та органів судової влади ми не спостерігали за весь період існування антикорупційних органів.

З огляду на викладене та в світлі встановлених детективами НАБУ фактів, які можуть свідчити про вплив ексміністра екології та природних ресурсів на чинних посадовців в органах влади, в тому числі правоохоронних органах, передача справи до іншого органу досудового розслідування може призвести до того, що топчиновник, викритий на вчиненні корупційного злочину, уникне відповідальності за вчинене, - зазначають у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАБУ забрали справу рекордного хабара $5 млн Злочевського, і у відомстві заявили про чергове "викрадення” у НАБУ справи про топ-корупцію.

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