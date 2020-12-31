Микитась в сопровождении спецназа НАБУ явился в суд, который избирает ему меру пресечения
Максим Микитась прибыл в суд после того, как было принято решение о его принудительном приводе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Страну.
В 12.30 Максим Микитась явился в Шевченковский районный суд г. Киева после того, как суд принял решение о его принудительному приводе на 13.00.
Утром Шевченковский районный суд Киева отказал в ходатайстве защиты скандального застройщика Максима Микитася об отводе судьи, и на заседание об избрании ему меры пресечения, которое было назначено на 11:00, бизнесмен не явился.
Суд принял решение о его принудительном приводе на 13.00. После чего, в 12:30 Микитась явился на заседание в сопровождении спецназа НАБУ.
Как сообщалось ранее, подозреваемый Микитась и его адвокаты не явились в суд.
Напомним, Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи - Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.
29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.
НАБУ заявляет о незаконном давление и блокирование расследований через вручении подозрения Микитасю.
30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявлала, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.