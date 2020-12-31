Микитась в сопровождении спецназа НАБУ явился в суд, который избирает ему меру пресечения

Суд принял решение о принудительной доставке Микитася в зал заседаний суда

Суд принял решение о принудительной доставке Микитася в зал заседаний суда

Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Максим Микитась прибыл в суд после того, как было принято решение о его принудительном приводе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Страну.

В 12.30 Максим Микитась явился в Шевченковский районный суд г. Киева после того, как суд принял решение о его принудительному приводе на 13.00.

Утром Шевченковский районный суд Киева отказал в ходатайстве защиты скандального застройщика Максима Микитася об отводе судьи, и на заседание об избрании ему меры пресечения, которое было назначено на 11:00, бизнесмен не явился.

Суд принял решение о его принудительном приводе на 13.00. После чего, в 12:30 Микитась явился на заседание в сопровождении спецназа НАБУ.

Как сообщалось ранее, подозреваемый Микитась и его адвокаты не явились в суд.

Напомним, Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи - Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давление и блокирование расследований через вручении подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявлала, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.