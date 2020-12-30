15:46  30 грудня
Микитась не з'явився на суд із обрання йому запобіжного заходу
09:03  30 грудня
Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА
14:43  30 грудня
Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2020, 15:46 33

Микитась не з'явився на суд із обрання йому запобіжного заходу

30 грудня 2020, 15:46 33
Читайте также на русском языке
29 грудня йому повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та у вимаганні
29 грудня йому повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та у вимаганні
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У середу, 30 грудня колишній власник корпорації “Укрбуд” і нардеп 8 скликання Максим Микитась не прийшов на судове засідання із обрання йому запобіжного заходу у справі, яку розслідує Нацполіція.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Суду поки невідома причина неявки підозрюваного. Правоохоронці зазначають, що Микитась та його адвокати не відповідають на телефонні дзвінки. Його дружина запевняє, що Микитася немає вдома, хоча він має перебувати під домашнім арештом.

Дані з його електронного браслету теж свідчать, що він перебуває вдома. Зайти туди примусово правоохоронці не мають права.

Правоохоронці не змогли зв’язатися із підозрюваним телефоном, оскільки мобільний номер, який він надав для співпраці зі слідством, не відповідає. Окрім того, під час обшуків та при оголошенні підозри інтереси фігуранта представляли двоє захисників: під час спілкування один із них повідомив, що більше не представляє його інтереси, інший — на телефонні дзвінки не відповідає”, - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим засідання Шевченківського суду міста Києва, на якому Микитасю мають обрати запобіжний захід, перенесли на 17:30.

Нагадаємо, 29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру. Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

суд кримінальна справа засідання Нацполіція Максим Микитась
Татаров покинув будівлю суду під крики активістів та палаючі фаєри
30 грудня 2020, 12:19
Справа Татарова: прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу
30 грудня 2020, 10:56
Через відсторонення Тупицького президентом Конституційний Суд проведе спецзасідання
30 грудня 2020, 08:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »