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Микитась не явился на суд по избранию ему меры пресечения
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30 декабря 2020, 15:46 20

Микитась не явился на суд по избранию ему меры пресечения

30 декабря 2020, 15:46 20
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29 декабря ему сообщили о подозрении в заказе похищения человека и в вымогательстве
29 декабря ему сообщили о подозрении в заказе похищения человека и в вымогательстве
Фото: из открытых источников
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В среду, 30 декабря бывший владелец корпорации "Укрбуд" и нардеп 8 созыва Максим Микитась не пришел на судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу, которое расследует Нацполиция.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Суду пока неизвестна причина неявки подозреваемого. Правоохранители отмечают, что Микитась и его адвокаты не отвечают на телефонные звонки. Его жена уверяет, что Микитася нет дома, хотя он должен находиться под домашним арестом.

Данные его электронного браслета тоже свидетельствуют, что он находится дома. Зайти туда принудительно правоохранители не имеют права.

Правоохранители не смогли связаться с подозреваемым по телефону, поскольку мобильный номер, который он предоставил для сотрудничества со следствием, не отвечает. Кроме того, во время обысков и при объявлении подозрения интересы фигуранта представляли двое защитников: во время общения один из них сообщил, что больше не представляет его интересы, другой - на телефонные звонки не отвечает", - говорится в сообщении.

В связи с этим заседание Шевченковского суда города Киева, на котором Микитасю должны избрать меру пресечения, перенесли на 17:30.

Напомним, 29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение. Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировке расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

суд уголовное дело заседание Нацполиция Максим Микитась
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