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30 грудня 2020, 14:57 4332

У Києві зійшов з рейок експрес Київ-Бориспіль

30 грудня 2020, 14:57 4332
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Про причини аварії потяга поки що не відомо
Про причини аварії потяга поки що не відомо
Фото: із відкритих джерел
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У середу, 30 грудня експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зійшов з рейок.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

30 грудня 2020 року об 11:25 на станції Дарниця під час руху поїзда №828 Київ – Бориспіль-Аеропорт сталося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда”, - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" додали, що вже почали розслідування інциденту, в результаті події ніхто не постраждав.

Також в компанії пообіцяли встановити причини аварії в найкоротші терміни.

Нагадаємо, у Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів, внаслідок події люди не постраждали.

Також повідомлялося, що поїзд у Кривому Розі зійшов з рейок через умисне пошкодження колій. 28 жовтня винуватця аварії потяга у Кривому Розі затримали.

Київ Укрзализныця поїзд аварія Бориспіль
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