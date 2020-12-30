У Києві зійшов з рейок експрес Київ-Бориспіль
У середу, 30 грудня експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зійшов з рейок.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.
30 грудня 2020 року об 11:25 на станції Дарниця під час руху поїзда №828 Київ – Бориспіль-Аеропорт сталося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда”, - йдеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" додали, що вже почали розслідування інциденту, в результаті події ніхто не постраждав.
Також в компанії пообіцяли встановити причини аварії в найкоротші терміни.
Нагадаємо, у Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів, внаслідок події люди не постраждали.
Також повідомлялося, що поїзд у Кривому Розі зійшов з рейок через умисне пошкодження колій. 28 жовтня винуватця аварії потяга у Кривому Розі затримали.