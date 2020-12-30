У Києві зійшов з рейок експрес Київ-Бориспіль

Про причини аварії потяга поки що не відомо

Про причини аварії потяга поки що не відомо

Фото: із відкритих джерел

У середу, 30 грудня експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зійшов з рейок.

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