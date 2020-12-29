У центрі Києва сталася пожежа в ресторані

Жертв та постраждалих немає

Жертв та постраждалих немає

Фото: Facebook

У Києві, 29 грудня, сталася пожежа в закладі громадського харчування на вул. Великій Васильківській, 85/87 у Голосіївському районі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Виникла пожежа в 9-поверховому будинку на 1-поверсі в закладі громадського харчування. Сталося загоряння жирових відкладень у витяжній шафі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню”, - повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, о 10:22 пожежу було локалізовано, а о 10:36 - ліквідовано. На місці пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, 18 грудня у Львові прогримів потужний вибух у житловому будинку: є постраждалі. Через вибух обвалилася опорна частина стіни будинку.