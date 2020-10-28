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28 жовтня 2020, 16:31 2

Винуватця аварії потяга у Кривому Розі затримали

28 жовтня 2020, 16:31 2
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Він дає свідчення правоохоронцям
Він дає свідчення правоохоронцям
Фото: Telegram
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Працівники поліції затримали чоловіка, який розібрав колії біля Кривого Рогу, внаслідок чого зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга.

Про це в Telegram повідомив директор "Укрзалізниці" Володимир Жмак, передає RegioNews.

Співробітниками МВС України спільно з працівниками служби безпеки "Укрзалізниці" оперативно встановлено та затримано з речовими доказами зловмисника, який займався демонтажем верхньої будови колії, що й спричинило сходження 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу", - написав він.

Директор компанії також повідомив, що зараз чоловік надає показання.

Він також додав, що на місці аварії тривають відновлювальні роботи, вже підняли та встановили на рейки 4 вагони.

Нагадаємо, у Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів, внаслідок події люди не постраждали.

Також повідомлялося, що поїзд у Кривому Розі зійшов з рейок через умисне пошкодження колій.

Кривий Ріг поїзд аварія поліція затримання
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