Винуватця аварії потяга у Кривому Розі затримали

Він дає свідчення правоохоронцям

Він дає свідчення правоохоронцям

Фото: Telegram

Працівники поліції затримали чоловіка, який розібрав колії біля Кривого Рогу, внаслідок чого зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга.

Про це в Telegram повідомив директор "Укрзалізниці" Володимир Жмак, передає RegioNews.

Співробітниками МВС України спільно з працівниками служби безпеки "Укрзалізниці" оперативно встановлено та затримано з речовими доказами зловмисника, який займався демонтажем верхньої будови колії, що й спричинило сходження 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу", - написав він.

Директор компанії також повідомив, що зараз чоловік надає показання.

Він також додав, що на місці аварії тривають відновлювальні роботи, вже підняли та встановили на рейки 4 вагони.

Нагадаємо, у Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів, внаслідок події люди не постраждали.

Також повідомлялося, що поїзд у Кривому Розі зійшов з рейок через умисне пошкодження колій.