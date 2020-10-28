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28 жовтня 2020, 13:28 6

Поїзд у Кривому Розі зійшов з рейок через умисне пошкодження колій, - голова "Укрзалізниці"

28 жовтня 2020, 13:28 6
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Невідомі пошкодили колії з явним умислом спричинити аварію
Фото: Facebook
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Причиною сходження з рейок 15 вагонів поїзда на перегоні у Кривому Розі стало навмисне пошкодження залізничних колій.

Про це у Telegram повідомив глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак, передає RegioNews.

Ранок розпочався з двох поганих новин: схід 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді на маршруті Шевченко-Черкаси. Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший – умисне пошкодження колії з явним умислом спричинити аварію, другий – примітивний вандалізм", - розповів глава "Укрзалізниці”.

Він додав, що в обох випадках ніхто не постраждав, "Укрзалізниця” проводить власне розслідування аварії.

Також ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. І ще питання – де ж межа людської підлості? Схаменіться!", - написав він.

Нагадаємо, у Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів, внаслідок події люди не постраждали.

Укрзализныця поїзд аварія Кривий Ріг Диверсія
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