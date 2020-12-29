09:03  29 грудня
В Україні за добу захворіли 6988 осіб COVID-19
17:53  29 грудня
Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом
08:11  29 грудня
Ситуація на Донбасі: зранку в зоні ООС спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2020, 18:16 2

У новорічну ніч метрополітен Києва працюватиме довше

29 грудня 2020, 18:16 2
Читайте также на русском языке
Також цілодобово буде працювати фунікулер
Також цілодобово буде працювати фунікулер
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві в новорічну ніч роботу метро буде продовжено на 2 години.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

В КМДА попередили про можливі обмеження на вхід для пасажирів на станціях "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - розповіли в КМДА.

Також у новорічну ніч цілодобово буде працювати фунікулер.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися подробиці про новорічне привітання від Зеленського.

Київ Новий рік метро КМДА свято
ЗМІ дізналися подробиці про новорічне привітання від Зеленського
29 грудня 2020, 13:40
У центрі Києва сталася пожежа в ресторані
29 грудня 2020, 13:14
У Кличка зробили остаточну заяву щодо подорожчання проїзду у громадському транспорті
29 грудня 2020, 12:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
50 відтінків Зеленського. Що обіцяв і не зробив Президент за два роки
Справа Татарова: чому Банкова програє
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »