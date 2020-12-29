У новорічну ніч метрополітен Києва працюватиме довше

Також цілодобово буде працювати фунікулер

Також цілодобово буде працювати фунікулер

Фото: із відкритих джерел

У Києві в новорічну ніч роботу метро буде продовжено на 2 години.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

В КМДА попередили про можливі обмеження на вхід для пасажирів на станціях "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - розповіли в КМДА.

Також у новорічну ніч цілодобово буде працювати фунікулер.

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