ЗМІ дізналися подробиці про новорічне привітання від Зеленського

Президент записує новорічне привітання одразу в чотирьох локаціях

Президент записує новорічне привітання одразу в чотирьох локаціях

Офіс президента

Традиційно в новорічну ніч перед боєм курантів президент України звернеться зі своїм зверненням до народу. Володимир Зеленський як раз в ці дні закінчує роботу над записом і монтажем свого спічу.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

Як повідомили джерела видання в Офісі президента, знімали звернення одразу в чотирьох локаціях: на Банковій, в Маріїнському парку, а також на Михайлівській площі і біля Софійського собору біля головної ялинки країни.

Звернення записується в декілька дублів.

"Ще пишеться. Остаточної версії ще немає - є поки чудові ідеї, які остаточно шліфуються", - говорить джерело.

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, де і з ким Зеленський планує зустрічати Новий рік.