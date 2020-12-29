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29 грудня 2020, 13:40 1043

ЗМІ дізналися подробиці про новорічне привітання від Зеленського

29 грудня 2020, 13:40 1043
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Президент записує новорічне привітання одразу в чотирьох локаціях
Президент записує новорічне привітання одразу в чотирьох локаціях
Офіс президента
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Традиційно в новорічну ніч перед боєм курантів президент України звернеться зі своїм зверненням до народу. Володимир Зеленський як раз в ці дні закінчує роботу над записом і монтажем свого спічу.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

Як повідомили джерела видання в Офісі президента, знімали звернення одразу в чотирьох локаціях: на Банковій, в Маріїнському парку, а також на Михайлівській площі і біля Софійського собору біля головної ялинки країни.

Звернення записується в декілька дублів.

"Ще пишеться. Остаточної версії ще немає - є поки чудові ідеї, які остаточно шліфуються", - говорить джерело.

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, де і з ким Зеленський планує зустрічати Новий рік.

Україна Київ привітання президент Новий рік
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