ЗМІ дізналися подробиці про новорічне привітання від Зеленського
Президент записує новорічне привітання одразу в чотирьох локаціях
Президент записує новорічне привітання одразу в чотирьох локаціях
Традиційно в новорічну ніч перед боєм курантів президент України звернеться зі своїм зверненням до народу. Володимир Зеленський як раз в ці дні закінчує роботу над записом і монтажем свого спічу.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".
Як повідомили джерела видання в Офісі президента, знімали звернення одразу в чотирьох локаціях: на Банковій, в Маріїнському парку, а також на Михайлівській площі і біля Софійського собору біля головної ялинки країни.
Звернення записується в декілька дублів.
"Ще пишеться. Остаточної версії ще немає - є поки чудові ідеї, які остаточно шліфуються", - говорить джерело.
Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, де і з ким Зеленський планує зустрічати Новий рік.
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