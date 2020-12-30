В Киеве сошел с рельсов экспресс Киев-Борисполь

О причинах аварии поезда пока не известно

О причинах аварии поезда пока не известно

Фото: из открытых источников

В среду, 30 декабря экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

30 декабря 2020 года в 11:25 на станции Дарница во время движения поезда №828 Киев - Борисполь-Аэропорт произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что уже начали расследование инцидента, в результате происшествия никто не пострадал.

Также в компании пообещали установить причины аварии в кратчайшие сроки.

Напомним, в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов, в результате происшествия люди не пострадали.

Также сообщалось, что поезд в Кривом Роге сошел с рельсов из-за умышленного повреждения путей. 28 октября виновника аварии поезда в Кривом Роге задержали.