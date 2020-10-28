У Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів
Внаслідок події люди не постраждали
Внаслідок події люди не постраждали
У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині в ніч на середу, 28 жовтня, під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. На місці події працюють правоохоронці.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Інцидент стався о 04:10 на околиці міста Кривий Ріг.
За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз’єднання зчеплення між вагонами. Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, слідчо-оперативна група поліції встановлює усі обставини, а поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки на місці аварії.
Нагадаємо, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на одній із спеціальних дільниць вибори були визнані такими, що не відбулися.
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