У Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів

Внаслідок події люди не постраждали

Внаслідок події люди не постраждали

Фото: Нацполіція

У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині в ніч на середу, 28 жовтня, під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. На місці події працюють правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався о 04:10 на околиці міста Кривий Ріг.

За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз’єднання зчеплення між вагонами. Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, слідчо-оперативна група поліції встановлює усі обставини, а поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки на місці аварії.

Нагадаємо, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на одній із спеціальних дільниць вибори були визнані такими, що не відбулися.