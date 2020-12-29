Донбас: сім порушень режиму "тиші" за добу

На численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь

На численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь

Фото з відкритих джерел

Протягом поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, всі – в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Протягом поточної доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки – підствольні гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає.

На численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ, - повідомляють у штабі ООС.

Окрім цього, сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі - боєць отримав травмування внаслідок обстрілу бойовиків.