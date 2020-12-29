Віце-прем’єр-міністр Резніков назвав причину блокування окупантами КПВВ

Блокують через бажання приховати успіх України і приховування ситуації з COVID-19 на Донбасі

Блокують через бажання приховати успіх України і приховування ситуації з COVID-19 на Донбасі

Фото з відкритих джерел

Таке припущення зробив віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю "ТСН", передає RegioNews.

Є декілька моїх припущень, чому вони це роблять. По-перше для них демонстрація успіху України — це погана історія. Коли українці, що проживають сьогодні як заручники на окупованих територіях, перетинають КПВВ і бачать, що тут змінюється життя, кращі дороги, дешевші й якісніші продукти, нові сучасні хаби та сервіси просто на КПВВ. Хочеш — відправляй посилку, сто послуг у ЦНАПі, доступні ліки, чотири банкомати Ощадбанку, можна знімати гроші з пенсійної картки самому, а не віддавати якомусь посереднику неймовірні відсотки. Хочеш — сідай на автобус і їдь до родичів. Будь ласка, все тут. Тому, це найгірше, що може бути для Росії і їхніх окупаційних проксі, — сказав він.

Міністр зазначив, що відкриття нових КПВВ свідчать про успіх України в переговорному процесі. Це може привести до необхідності нового нормандського саміту, чого не хочуть окупаційна влада.

Сьогодні політичне керівництво України не повинно для їх розуміння бути успішним. Їм потрібна історія неуспіху. Ось чому, я думаю, вони шукають різні варіанти блокування і гальмування процесу, щоб не дати успіху України, — додав Резніков.

Крім цього однією з причин блокування КПВВ може бути спроба приховування ситуації з коронавірусом на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Резніков розповів, що в ОРДЛО паспорта РФ примусово отримали 300 тисяч українців.