Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі
Українська сторона задіяла координаційний механізм стосовно обстрілу окупантами наших позицій 27 грудня і направила ноту ОБСЄ.
Про це повідомила на сторінці у Facebook Українська делегація для участі в ТКГ, передає RegioNews.
Військовослужбовець Збройних Сил України 27 грудня близько 23 год. внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування.
Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ, -поінформували в Делегації України.
Зазначається, що стан здоров'я бійця задовільний, він евакуйований У медичний заклад.
Вчора, 27 грудня близько 23.00 внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування один з...Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Sunday, December 27, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу сили ООС обстріляли шість разів, українські війська відкривали вогонь у відповідь.