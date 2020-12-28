Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі

Боєць отримав травмування внаслідок обстрілу бойовиків

Боєць отримав травмування внаслідок обстрілу бойовиків

Фото з відкритих джерел

Про це повідомила на сторінці у Facebook Українська делегація для участі в ТКГ, передає RegioNews.

Військовослужбовець Збройних Сил України 27 грудня близько 23 год. внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ, -поінформували в Делегації України.

Зазначається, що стан здоров'я бійця задовільний, він евакуйований У медичний заклад.

Вчора, 27 грудня близько 23.00 внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування один з... Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Sunday, December 27, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу сили ООС обстріляли шість разів, українські війська відкривали вогонь у відповідь.