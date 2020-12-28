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За добу сили ООС обстріляли шість разів, українські війська відкривали вогонь у відповідь
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28 грудня 2020, 11:16 5

Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі

28 грудня 2020, 11:16 5
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Боєць отримав травмування внаслідок обстрілу бойовиків
Боєць отримав травмування внаслідок обстрілу бойовиків
Фото з відкритих джерел
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Українська сторона задіяла координаційний механізм стосовно обстрілу окупантами наших позицій 27 грудня і направила ноту ОБСЄ.

Про це повідомила на сторінці у Facebook Українська делегація для участі в ТКГ, передає RegioNews.

Військовослужбовець Збройних Сил України 27 грудня близько 23 год. внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ, -поінформували в Делегації України.

Зазначається, що стан здоров'я бійця задовільний, він евакуйований У медичний заклад.

Вчора, 27 грудня близько 23.00 внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування один з...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Sunday, December 27, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу сили ООС обстріляли шість разів, українські війська відкривали вогонь у відповідь.

обстріл ООС бойовики ОБСЄ окупанти Донбас
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