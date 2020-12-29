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29 грудня 2020, 09:41 211

У ОРДЛО паспорта РФ примусово отримали 300 тисяч українців - Резніков

29 грудня 2020, 09:41 211
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Україна повинна знайти механізм, як з цими наслідками діяти правильно
Україна повинна знайти механізм, як з цими наслідками діяти правильно
Фото: з відкритих джерел
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Віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков заявив, що на окупованій території Донецької й Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України, а в Криму ця цифра перевищує 2 мільйони.

Як передає RegioNews, про це Резніков розповів в інтерв'ю "ТСН".

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму.

Люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їх спосіб виживання там. Тому держава повинна знайти механізм, як з цими наслідками потім діяти", - зазначив він.

За його словами, дану проблему в Україні хочуть вирішити за допомогою законопроєкту про державну політику перехідного періоду, який зараз знаходиться на стадії розробки. "Навіть після прийняття даного законопроєкту, ніхто не буде пред'являти претензій тим громадянам, які отримали паспорти РФ".

Коли відбудеться деоккупація, у них буде право вільного вибору, що робити з тим паспортом. Задекларувати, що вони від нього відмовляються, визнають тільки українське громадянство", - додав Резніков.

Нагадаємо, Україна направить гумконвої з цистернами в Крим у випадку катастрофи з водою, - Резніков.

ОРДЛО паспорт Донбас українці Олексій Резніков
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