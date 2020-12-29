Дія документу про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року

Дія документу про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року

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Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності. Статус продовжили до 31 грудня 2021 року.

Як передає RegioNews, закон набирає чинності з дня його опублікування. Сьогодні він був опублікований в газеті "Голос України".

Зазначимо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Нагадаємо, 15 грудня парламент України продовжив дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року. Відомо, що закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.