Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності
Дія документу про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року
Дія документу про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року
Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності. Статус продовжили до 31 грудня 2021 року.
Як передає RegioNews, закон набирає чинності з дня його опублікування. Сьогодні він був опублікований в газеті "Голос України".
Зазначимо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
Нагадаємо, 15 грудня парламент України продовжив дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року. Відомо, що закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.
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