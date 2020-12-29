Донбасс: семь нарушений режима "тишины" за сутки

На многочисленные обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ

На многочисленные обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ

Фото из открытых источников

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, все – в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В течение текущих суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из разных видов оружия, в том числе из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а неподалеку Невельского и Авдеевки – подствольные гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.

На многочисленные обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ. О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ, - сообщают в штабе ООС.

Кроме этого, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Украина направила ноту ОБСЕ через боевое травмирования военного на Донбассе - боец получил травмы в результате обстрела боевиков.