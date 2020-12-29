Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом

Розглядалося питання відсторонення з посади глави КСУ Олександра Тупицького

Розглядалося питання відсторонення з посади глави КСУ Олександра Тупицького

Фото: із відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), на якому обговорювалося питання виходу із конституційної кризи.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на прессекретаря президента Юлію Мендель, передає RegioNews.

Сьогодні президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради Національної безпеки та оборони, на якому, зокрема, розглядалися питання конституційної кризи", - розповіла Мендель.

За її словами, деталі засідання РНБО будуть повідомлені офіційно пізніше.

Водночас журналіст і нардеп 8 скликання Сергій Лещенко в Telegram повідомив, що на засіданні розглядалася ситуація щодо голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Очікується, що за підсумками РНБО президент Володимир Зеленський видасть указ про його відсторонення з посади строком на місяці згідно зі статтею 154 Кримінально-процесуального кодексу України”, - заявив Лещенко.

Нагадаємо, 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри, повідомлення про підозру голови КСУ направили поштою.

Того ж дня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.