Володимир Зеленський звільнив голову Житомирської РДА
На цій посаді він працював з листопада 2019 року
На цій посаді він працював з листопада 2019 року
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Житомирської районної державної адміністрації (РДА) Юрія Оханського.
Розпорядження глави держави №561/200-рп від 28 грудня оприлюднене на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Звільнити Оханського Юрія Миколайовича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в тексті розпорядження.
Юрій Оханський був призначений на цю посаду у листопаді 2019 року. Про причини звільнення глави Житомирської райадміністрації на сайті глави держави не вказується.
Нагадаємо, Зеленський звільнив голів РДА у Закарпатській, Запорізькій та Чернігівській областях.
Блогер розповів, як Тимошенко и Ко "розіграли” мільярди на мосту в ЗапоріжжіВсі новини »
28 грудня 2020, 20:02Зеленський підписав закон про реабілітацію у сфері охорони здоров’я
28 грудня 2020, 19:14Разумков сказав, чи вплинула ситуація з КСУ на його відносини із Зеленським
28 грудня 2020, 14:52
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Справа Татарова: чому Банкова програє
Мер Ужгорода Богдан Андріїв: "Проти мене була організована кампанія, щоб попсувати мені рейтинг і деякий час тримати на гачку"