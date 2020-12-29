Володимир Зеленський звільнив голову Житомирської РДА

На цій посаді він працював з листопада 2019 року

На цій посаді він працював з листопада 2019 року

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Житомирської районної державної адміністрації (РДА) Юрія Оханського.

Розпорядження глави держави №561/200-рп від 28 грудня оприлюднене на сайті Офісу президента, передає RegioNews. Звільнити Оханського Юрія Миколайовича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в тексті розпорядження. Юрій Оханський був призначений на цю посаду у листопаді 2019 року. Про причини звільнення глави Житомирської райадміністрації на сайті глави держави не вказується. Нагадаємо, Зеленський звільнив голів РДА у Закарпатській, Запорізькій та Чернігівській областях.

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