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29 грудня 2020, 11:23 368

Володимир Зеленський звільнив голову Житомирської РДА

29 грудня 2020, 11:23 368
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На цій посаді він працював з листопада 2019 року
На цій посаді він працював з листопада 2019 року
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Житомирської районної державної адміністрації (РДА) Юрія Оханського.

Розпорядження глави держави №561/200-рп від 28 грудня оприлюднене на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Звільнити Оханського Юрія Миколайовича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в тексті розпорядження.

Юрій Оханський був призначений на цю посаду у листопаді 2019 року. Про причини звільнення глави Житомирської райадміністрації на сайті глави держави не вказується.

Нагадаємо, Зеленський звільнив голів РДА у Закарпатській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Житомир РДА Володимир Зеленський звільнення президент
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