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Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом
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29 декабря 2020, 17:53 41

Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом

29 декабря 2020, 17:53 41
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Рассматривался вопрос отстранения от должности главы КСУ Александра Тупицкого
Рассматривался вопрос отстранения от должности главы КСУ Александра Тупицкого
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсуждался вопрос выхода из конституционного кризиса.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Юлию Мендель, передает RegioNews.

Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса", - рассказала Мендель.

По ее словам, детали заседания СНБО будут сообщены официально позже.

В то же время, журналист и нардеп 8 созыва Сергей Лещенко в Telegram сообщил, что на заседании рассматривался вопрос относительно председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Ожидается, что по итогам СНБО президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении от должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - заявил Лещенко.

Напомним, 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.

В тот же день главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве.

СНБО Владимир Зеленский заседание Конституционный суд кризис Александр Тупицкий
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