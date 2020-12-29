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29 грудня 2020, 17:00 19

50 відтінків Зеленського. RegioNews підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав Президент

29 грудня 2020, 17:00 19
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Ми відібрали найбільш гучні обіцянки Зеленського
Ми відібрали найбільш гучні обіцянки Зеленського
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З нагоди другої річниці політичної діяльності Президента України Володимира Зеленського RegioNews систематизував усі його обіцянки та перевірив стан їхнього виконання

Цієї новорічної ночі виповнюється рівно два роки відтоді, як Володимир Зеленський оголосив початок свого походу в політику. Наразі триває другий рік президентської каденції Володимира Олександровича, і можна підбивати проміжні підсумки його політичної діяльності.

Щоб проаналізувати стан виконання обіцянок глави держави, ми підняли передвиборчу програму Зеленського, а також проштудіювали його відеозвернення, інтерв'ю, прес-конференції та інші публічні виступи за цей період.

В підсумку ми відібрали найбільш гучні обіцянки Зеленського та розбили їх за шістьма головними напрямками: Політика, Війна, Боротьба з корупцією, Економічний розвиток, Соціальна сфера, Гуманітарна сфера. По кожному з напрямків було проведено фактчекінг, що вилилося в масштабне дослідження політичної діяльності Президента за два роки "50 відтінків Зеленського".

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