50 відтінків Зеленського. RegioNews підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав Президент

Ми відібрали найбільш гучні обіцянки Зеленського

Ми відібрали найбільш гучні обіцянки Зеленського

Цієї новорічної ночі виповнюється рівно два роки відтоді, як Володимир Зеленський оголосив початок свого походу в політику. Наразі триває другий рік президентської каденції Володимира Олександровича, і можна підбивати проміжні підсумки його політичної діяльності.

Щоб проаналізувати стан виконання обіцянок глави держави, ми підняли передвиборчу програму Зеленського, а також проштудіювали його відеозвернення, інтерв'ю, прес-конференції та інші публічні виступи за цей період.

В підсумку ми відібрали найбільш гучні обіцянки Зеленського та розбили їх за шістьма головними напрямками: Політика, Війна, Боротьба з корупцією, Економічний розвиток, Соціальна сфера, Гуманітарна сфера. По кожному з напрямків було проведено фактчекінг, що вилилося в масштабне дослідження політичної діяльності Президента за два роки "50 відтінків Зеленського".