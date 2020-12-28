В КСУ заявили, що відсторонення Тупицького суперечитиме Конституції

Раніше Офіс генпрокурора направив президенту України клопотання про відсторонення голови КСУ від посади строком на два місяці

Раніше Офіс генпрокурора направив президенту України клопотання про відсторонення голови КСУ від посади строком на два місяці

Фото з відкритих джерел

У Конституційному суді України вважають, що усунення Олександра Тупицького від посади голови на підставі рішення слідчого судді буде суперечити Конституції.

Як пише RegioNews, про це повідомляє правовий департамент секретаріату Конституційного суду.

"Необхідно враховувати, що статтею 1491 Конституції України визначено вичерпний перелік підстав припинення повноважень судді КС і звільнення його від посади. Зазначену норму Конституції логічно пов'язувати з положеннями статті 149 в аспекті незалежності і недоторканності суддів КС", - йдеться в повідомленні.

В КСУ додали, що розв'язання питання про відсторонення від посади судді КС, голови суду та його заступника відповідно до положень частини другої статті 154 КПК України, на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового розгляду буде суперечити статті 1491 Конституції України

У суді також зазначили, що відповідно до частини першої статті 1491 повноваження судді КС припиняються у разі:

закінчення строку його повноважень;

досягнення ним 70 років; припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;

набрання законної сили рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину, а також смерті судді КС.

Крім того, відповідно до частини другої статті 1491 Конституції підставами для звільнення судді КС з посади є:

нездатність виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

порушення ним вимог щодо несумісності;

вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді суду або виявило його невідповідність займаній посаді або подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

"Інших підстав для припинення повноважень судді Конституційного суду або для звільнення його від посади Основний закон України не містить", - відзначають в суді.

Також наголошується, що рішення про звільнення судді КС з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного закону, ухвалюється виключно Конституційним судом, і ніякий інший орган або посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Так, для ухвалення рішення про звільнення судді Конституційного суду з посади необхідно як мінімум 12 голосів суддів суду.

Нагадаємо, 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри, повідомлення про підозру голови КСУ направили поштою.