"Слуга народу" Качура вимагає звільнити голову правління НАК "Нафтогазу" Коболєва

Звернувся з вимогою до прем’єра та голови наглядової ради "Нафтогазу"

Звернувся з вимогою до прем’єра та голови наглядової ради "Нафтогазу"

Фото з відкритих джерел

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля та голови наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд з вимогою звільнити голову правління НАК Андрія Коболєва та скасувати збільшення тарифів на газ "Нафогазу", запланованих на січень 2021 року.

Про це Качура повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Разом з колегами звернулися до прем'єр-міністра та голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Вимагаємо зупинки підвищення тарифів і негайного звільнення Коболєва з займаної посади, - написав нардеп.

У зверненні до прем’єр-міністра Шмигаля і голови наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд, зокрема, йдеться, що "Нафтогаз" підвищив ціну газу для побутових клієнтів на 14% у січні.

Серед експертного середовища панує єдиний погляд - передумов для подальшого стрімкого зростання цін не вбачається. А тому подорожчання ціни на газ має винятково штучний характер, - заявив нардеп.

Качура вважає, що "така тарифна політика НАК "Нафтогаз" регулярного підвищення вартості на газ для побутових споживачів формує кабальні тарифи, створює соціальну напругу серед населення, сприяє додатковому фінансовому навантаженню і як результат неплатоспроможності громадян розраховуватися за отримані послуги".

Також Качура згадав про результати аудиту "Нафтогазу", який виявив порушень на 226 млрд гривень, через які бюджет недоотримав понад 75 млрд гривень.

Нардеп вимагає "скасувати збільшення тарифів, що заплановані на січень 2021 року та надалі", а також - "у передбаченому законодавством порядку звільнити з займаної посади голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва у зв'язку із деструктивною та антисоціальною діяльністю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" з нового року підняв ціну на природний газ для населення, а перед тим отримав команду від Офісу Зеленського виплатити Вітренку 4 млн доларів премій.