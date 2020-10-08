Аудит "Нафтогазу" виявив 75 мільярдів гривень втрат держбюджету – Держаудитслужба

До таких втрат призвели численні фінансові порушення в роботі "Нафтогазу"

До таких втрат призвели численні фінансові порушення в роботі "Нафтогазу"

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Голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля лист з результатами ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Економічну правду".

У листі голова Держаудитслужби повідомляє, що через фінансові порушення в НАК "Нафтогаз" втрати державного бюджету склали 75,5 млрд грн.

Загалом ревізією "Нафтогазу" встановлено фінансових порушень та виявлено фактів неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат у 75,5 млрд гривень", - повідомляє керівника уряду Геннадій Пліс.

Як підсумок, Держаудитслужба, зокрема, пропонує НАК "Нафтогаз України" "забезпечити усунення виявлених ревізією порушень, притягнути винних осіб до відповідальності, у тому числі виявлених попередніми заходами державного фінансового контролю" та "забезпечити перерахування до державного бюджету дивідендів на суму 75 486,4 млн грн".

Нагадаємо, проти керівництва "Нафтогазу" розпочали кримінальне провадження за статею про держзраду.