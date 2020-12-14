"Нафтогаз" отримав команду від Офісу Зеленського виплатити Вітренку 4 млн доларів премій, - ЗМІ
Премія посадовця становитиме близько 94 мільйонів гривень
Премія посадовця становитиме близько 94 мільйонів гривень
НАК "Нафтогаз" отримав рознарядку від Офісу Президента готувати платіжку на виплату Юрію Вітренку премій в розмірі 94 млн грн.
Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
НАК "Нафтогаз" отримав рознарядку від Офісу Президента готувати платіжку на виплату Юрію Вітренку премій в розмірі 94 млн грн.
У такій спосіб ОП допомагає Вітренку позбутися конфлікту інтересів, в якому він знаходиться, претендуючи на посаду міністра енергетики. І зрозуміло, отримати 94 млн грн, не чекаючи рішення суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексвиконавчий директор судиться з Нафтогазом за 4 млн доларів премій і також вимагає призначити його міністром енергетики.
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