"Нафтогаз" отримав команду від Офісу Зеленського виплатити Вітренку 4 млн доларів премій, - ЗМІ

Премія посадовця становитиме близько 94 мільйонів гривень

Премія посадовця становитиме близько 94 мільйонів гривень

Фото з відкритих джерел

НАК "Нафтогаз" отримав рознарядку від Офісу Президента готувати платіжку на виплату Юрію Вітренку премій в розмірі 94 млн грн.

Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

НАК "Нафтогаз" отримав рознарядку від Офісу Президента готувати платіжку на виплату Юрію Вітренку премій в розмірі 94 млн грн.

У такій спосіб ОП допомагає Вітренку позбутися конфлікту інтересів, в якому він знаходиться, претендуючи на посаду міністра енергетики. І зрозуміло, отримати 94 млн грн, не чекаючи рішення суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексвиконавчий директор судиться з Нафтогазом за 4 млн доларів премій і також вимагає призначити його міністром енергетики.