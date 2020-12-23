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23 грудня 2020, 15:03 4

У Кабміні назвали підприємства для приватизації у 2021 році

23 грудня 2020, 15:03 4
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Уряд хоче, щоб у 2021 році процес приватизації пришвидшився
Уряд хоче, щоб у 2021 році процес приватизації пришвидшився
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів планує у 2021 році отримати від приватизації 12 млрд гривень. На продаж виставлять низку підприємств.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube, пише RegioNews.

"Це п’ять теплоелектроцентралей, три обленерго, завод "Більшовик", Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Президент-Готель", - сказав він.

Як зазначив Шмигаль, "приватизація - це серйозний удар по корупції та інтересах тих ділків, які звикли заробляти на державних підприємствах. У 2021 році ми хочемо, аби процес приватизації пришвидшився".

За його словами, "посли країн G7 так само підтримують уряд на шляху прозорої та вигідної для держави приватизації".

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" розділять на окремі підприємства і згодом ліквідують.

приватизація Україна гроші прем'єр економіка
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