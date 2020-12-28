"Слуга народа" Качура требует уволить главу правления НАК "Нафтогаза" Коболева

Обратился с требованием к премьеру и главе наблюдательного совета "Нафтогаза"

Обратился с требованием к премьеру и главе наблюдательного совета "Нафтогаза"

Фото из открытых источников

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура обратился к премьеру Денису Шмыгалю и председателю наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд с требованием уволить главу правления НАК Андрея Коболева и отменить увеличение тарифов на газ "Нафтогаза", запланированных на январь 2021 года.

Об этом Качура сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Вместе с коллегами обратились к премьер-министру и председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Требуем остановки повышения тарифов и немедленного освобождения Коболева с занимаемой должности, - написал нардеп.

В обращении к премьер-министру Шмыгалю и председателю наблюдательного совета "Нафтогаза" Споттисвуд, в частности, говорится, что "Нафтогаз" повысил цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

Среди экспертной среды господствует единственный взгляд - предпосылок для дальнейшего бурного роста цен не усматривается. А потому подорожание цены на газ новит исключительно искусственный характер, - заявил нардеп.

Качур считает, что "такая тарифная политика НАК "Нафтогаз" регулярного повышения стоимости на газ для бытовых потребителей формирует кабальные тарифы, создает социальную напряженность среди населения, способствует дополнительной финансовой нагрузке и как результат неплатежеспособности граждан рассчитываться за полученные услуги".

Также Качура вспомнил о результатах аудита "Нафтогаза", который выявил нарушений на 226 млрд гривен, из-за чего бюджет недополучил более 75 млрд гривен.

Нардеп требует "отменить увеличение тарифов, запланированных на январь 2021 года и далее", а также - "в предусмотренном законодательством порядке освободить с занимаемой должности главу правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева в связи с деструктивной и антисоциальной деятельностью".

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" с нового года поднял цену на природный газ для населения, а перед тем получил команду от Офиса Зеленского Витренко выплатить 4 млн долларов премий.