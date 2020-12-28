"Слуга народу” втрачає лідерство у рейтингу партій, - соціологи

Різниця між рейтингами трьох політсил знаходиться в межах похибки

Різниця між рейтингами трьох політсил знаходиться в межах похибки

Фото: Facebook

Провладна партія "Слуга народу" втратила одноосібне лідерство серед політичних сил, і її рейтинг фактично зрівнявся із “Європейською Солідарністю” та “Опозиційною платформою — За життя”.

Про це під час підсумкової пресконференції "Новорічні надії і несподіванки: з якими почуттями та думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік" повідомили керівники Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центру Разумкова та КМІС, передає RegioNews.

За даними соціологів, різниця між рейтингами цих політсил знаходиться в межах похибки.

Так, "Опозиційна платформа - За життя” має рейтинг 20%. За "Європейську Солідарність" готові віддати голос 17% громадян, які прийдуть на вибори і визначилися із партією.

"Слуга народу", яка на парламентських виборах 2019 року отримала більше 43% голосів, зараз може розраховувати на 18% голосів виборців.

Не зможуть подолати 5-відсотковий бар'єр партії "Голос", "Українська стратегія Гройсмана", "Свобода", "Удар" та інші.

Про такі ж тенденції свідчить опитування Центру Разумкова, яке проводилося з 4 по 9 грудня. Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, партія "Слуга народу" отримала б 26,5% тих, хто має намір взяти участь у виборах. За партію "Європейська Солідарність" готові віддати свій голос 19,5%.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології проводив опитування методом особистого інтерв'ю з 5 до 13 грудня 2020 року у всіх регіонах України крім окупованого Криму та ОРДЛО. Дослідження КМІС проводилося з 4 по 8 грудня методом телефонного опитування. В обох дослідженнях опитали по 2 тис. респондентів, похибка становить 3,3%.

Нагадаємо, понад 80% українців планують зустріти 2021 рік вдома - опитування. На уподобання українців дуже помітно вплинула епідемія коронавірусу.